Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

В предстоящие среду и четверг в российской столице будет дуть сильный ветер, скорость которого местами достигнет 15 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом синоптики отмечают, что в пятницу, 23 ноября, погода в Московском регионе существенно не поменяется.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что текущая неделя в Москве и Подмосковье будет морозной, а также предупредили о скором выпадении снега в регионе.