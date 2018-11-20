В России разрабатывают приложение для оформления ДТП с помощью мобильного телефона

Повреждения автомобиля в случае ДТП теперь можно будет сканировать. Это позволит ускорить оформление европротокола. Соответствующая возможность будет предусмотрена в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС.

Как уточняет сайт газеты «Известия», в настоящее время такой разработкой занимается структура «Ростеха» - АО «Электронный паспорт». По словам главы департамента научно-технической деятельности компании Бориса Ионова, благодаря разработке можно будет отказаться от описания повреждений транспорта на бумаге. А все благодаря сравнению снимков автомобиля при получении электронного паспорта транспортного средства и непосредственно после ДТП.

Данные будут привязаны к месту аварии. Ожидается, что в будущем появится возможность также «научить» систему фиксировать расстояние между автомобилями и положение машин относительно каких-либо объектов.

Эксперты прогнозируют, что разработка может стать полезной для автомобилистов в том случае, если благодаря технологии будет возможно выявлять повреждения по снимкам, которые были сделаны в том числе в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях.

В ближайшее время ожидается тестирование приложения с Госавтоинспекцией.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции работают над созданием приложения для смартфонов, которое позволит водителям регистрировать ДТП.