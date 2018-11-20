Страны ЕС создадут совместную школу разведчиков

Совет Евросоюза одобрил проект создания общеевропейской разведывательной школы (JEIS) в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

В сообщении говорится, что курсантов в JEIS будут подготавливать по разведывательным дисциплинам, а также иным военным областям.

Отмечается, что осуществлять подготовку специалистов разведшкола будет вместе с государствами-членами Евросоюза, центром передового опыта североатлантического альянса, а также национальными службами разведки и безопасности.

Всего Совет Европейского союза утвердил 17 новых проектов в области совместной политики безопасности и обороны ЕС.