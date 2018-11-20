Белый дом вернул пропуск журналисту, которого выгнали с брифинга Трампа
Телекомпания CNN отказалась от судебного иска к администрации президента США после восстановления аккредитации Джима Акосты.
Фото: Louie Palu, ZUMAPRESS, Globallookpress
Администрация президента США восстановила пропуск журналиста CNN Джима Акосты, которого вывели с пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа. В этой связи телекомпания не считает необходимым продолжать судебное разбирательство с Белым домом.
По сообщениям CNN, телекомпания рассчитывает продолжить освещать работу американской администрации.
Ранее стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации Джима Акосты за то, что он начал «распускать руки» в отношении стажера во время брифинга президента США Дональда Трампа. После этого телекомпания CNN подала на американскую администрацию в суд. К иску также присоединились их коллеги из Fox News.