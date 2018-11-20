В МИД Ирана назвали Россию прекрасным политическим и торговым партнером

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером.

«Россия - прекрасный торговый и политический партнер для нас. Она нас понимает, потому что сама является жертвой американских санкций», - сообщил он в интервью газете Le Figaro.

Вместе с тем Зариф прокомментировал взаимодействие в Сирии. По его словам, у Ирана «отличное сотрудничество с Россией и Турцией». Причем глава иранского МИД также отметил важность «восстановления единства Сирии и ликвидации террористов».

Зариф также отметил, что по сирийскому урегулированию Иран выступает за «политическое решение с новыми выборами», благодаря которому все жители Сирии, включая беженцев, смогли бы «свободно выразить свое мнение».

Ранее в МИД Ирана заявили, что соглашение РФ и Турции по Идлибу помогло предотвратить войну.