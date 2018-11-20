Стрельба произошла вблизи госпиталя в Чикаго

В американском штате Чикаго вблизи одного из госпиталей произошла стрельба. По данным NBC News, в результате инцидента есть «многочисленные пострадавшие».

В настоящее время все обстоятельства стрельбы уточняются.

На месте работают сотрудники полиции и медики. Также известно, что госпиталь был частично эвакуирован. Территория больницы оцеплена.

Первые кадры с места инцидента публикуют очевидцы в Сети. На видео показана обстановка внутри больницы, в частности - работа сотрудников полиции.

Как отметил представитель полиции Чикаго Энтони Гуглиелми в своем Twitter, один из офицеров получил ранение. В настоящее время он находится в критическом состоянии, однако ему уже оказывают все необходимую помощь.