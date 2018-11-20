Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. Рейтинг возглавила американская исполнительница Кэти Перри, годовой доход которой составил $83 млн.

На втором месте в этом списке расположилась Тейлор Свифт, заработавшая в 2018 году $80 млн, а замкнула тройку лидеров Бейонсе ($60 млн).

В топ-10 рейтинга также вошли Пинк ($52 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 13 самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые уже ушли из жизни и чье творчество приносит наибольший доход их наследникам.