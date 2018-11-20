В РПЦ отреагировали на очередной перенос даты «Объединительного собора» на Украине

В Московском патриархате отреагировали на очередной перенос даты так называемого «Объединительного собора» в Киеве. По словам секретаря синодального Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука, еще одно изменение сроков - это свидетельство того, что организаторы просто не могут договориться между собой.

«Раскольники, легализованные Константинополем, все более ясно сознают, что "автокефалия", которую им готовит Фанар, вовсе не подразумевает полной церковной независимости, о чем они так мечтали», - говорится в сообщении РПЦ.

Якимчук также отметил, что, с другой стороны, константинопольские эмиссары все чаще сталкиваются с проявлениями амбиций «той сомнительной публики», которая поспешно была объявлена ими «канонической иерархией».

По его словам, в данных условиях о сроках проведения «сборища раскольников» берутся рассуждать исключительно представители властей Украины, при этом «продолжая грубо вмешиваться в церковные дела», нарушая тем самым украинскую конституцию.