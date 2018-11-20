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Астрономы обнаружили «человеческий эмбрион» в Галактике

Наталия Майорова
00:23 20.11.2018
«Человеческий эмбрион» или « головастик» - это всего лишь форма туманности, образованная чрезвычайной активностью двух звезд.
Астрономы обнаружили «человеческий эмбрион» в Галактике
Фото: pixabay.com

Космического «головастика» открыли астрофизики в созвездии Наугольника. Речь идет о паре беспокойных звезд, выбросы которых сформировали вокруг них необычную туманность. Причем исследователи отмечают, что внешне находка также напоминает «человеческий эмбрион». Само открытие получило название Апоп - в честь древнеегипетского бога Апофиса. Его змееобразное тело, по словам ученых, напоминает своей формой эту самую туманность.

По данным журнала Nature Astronomy, такого рода система является первой, открытой в нашей Галактике.

«Никто не ожидал, что они могут существовать в Млечном Пути - теория гласит, что они должны возникать только в молодых и далеких галактиках», - поделился ученый Бенджамин Поуп из университета Нью-Йорка.

Согласно сообщению, в нашей Галактике существуют тысячи аналогичных светил, в недрах которых происходит столь бурная активность - они выбрасывают огромное количество материи в виде солнечного ветра.

Когда звезда-гигант спустя пять или шесть миллионов лет заканчивает свою короткую жизнь в виде взрыва сверхновой, материя такого «пузыря» рассеивается по окрестностям, после чего и превращается в плотное облако из пыли и газа. А уже внутри него могут образовываться новые менее крупные светила. В частности ученые предполагают, что подобным образом могло появиться и само Солнце.

Внимание ученые привлекла ярчайшая точка в созвездии Наугольника. После этого исследователям удалось открыть планетарную туманность, которая и напоминает собой «зародыш» или «головастика».

«Мы до сих пор плохо понимаем то, как пыль может формироваться в столь экстремальных условиях. В каком-то смысле этот процесс напоминает то, как пламя свечи порождает сажу. Эта система  пока представляется нам самым красивым "изложением" этой космической загадки», - заключили исследователи.

Ранее ученым из австралийского университета удалось обнаружить загадочные сигналы из космоса. Что является точной причиной данного явления - пока неизвестно.

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