На российском авторынке появится бюджетная версия Lada XRAY

На российском рынке вскоре появится самая бюджетная версия Lada XRAY, которая получила заводской индекс E0. Автомобиль будет отличаться от базовой комплектации 15-дюймовыми колесными дисками и дверными ручками черного цвета без окраски. Также в конструкции не предусмотрено наличие противотуманных огней.

Машина оснащена двигателем на 1,6 литра мощностью в 160 л.с. и механической коробкой передач.

Как сообщает «Автостат», в настоящий момент «АвтоВАЗ» не анонсировал цены на Lada XRAY в комплектации E0 и сроки поступления машины в продажу, однако отмечается, что цена текущих модификаций XRAY колеблется от 630 до 891 тыс. рублей.

В начале ноября сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» официально озвучила дату начала продаж кросс-версии Lada Xray.