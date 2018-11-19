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Центробанк проводит курсы финансовой грамотности для пенсионеров

Андрей Аркадьев
22:15 19.11.2018
В рамках курса слушателям рассказывают, как грамотно и безопасно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Банк России запустил бесплатные образовательные курсы финансовой для людей преклонных лет. В рамках программы пенсионерам рассказывают, как заходить в личный кабинет клиента банка, выполнять онлайн-платежи, пользоваться услугами банка, оплачивать ЖКХ и Интернет через мобильные приложения, а также защититься от кибермошенников.

«Для них это открытие. Они сидят с круглыми глазами и говорят: "как же так - это неужели все можно? " И, вот, прямо на этом занятии мы им это показываем. Показываешь ему, как работает приложение какого-то одного из банков, объясняешь, почему важно пользоваться смс-оповещениями. Опять-таки, для большой части аудитории это большое откровение, что оказывается смс-оповещения - это очень полезная штука», - рассказал советник Банка России Александр Коланьков.

Благодаря занятиям по финансовой грамотности многие пенсионеры уже активно используют интернет-банк. Благодаря тому, что во многих кредитных организациях уже работает Единая биометрическая система,  банки могут удаленно иденцифицировать личность, а клиент - получать разные услуги.

«Сейчас сдать образцы лица и голоса можно в 83 регионах присутствия в наших 120 отделениях. Клиенты сдавшие биометрические данные и прошедшие удаленную идентификацию могут через интернет банк-онлайн получить широкий спектр услуг открыть счет, вклад, совершить платежи, переводы и так далее», - отметил Святослав Емельянов, член правления, директор по управлению рисками «Почта Банка».

«Почта Банк» стал одним из первых активно подключать клиентов к Единой биометрической системе, которая позволяет каждому без усилий получить мгновенный доступ к собственным финансам и любым государственным услугам.

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