На Украине обвинили Россию в присвоении советского кино
По словам поэтессы Татьяны Малаховой, во время ее юности в Ростовской области местные жители говорили на украинском языке.
Фото: РИА Новости
Россия «присвоила» себе достижения в области советского кинематографа. Такое заявление сделала украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова.
Выступая на общественном форуме «За украинский язык» она подчеркнула, что «огромное количество» жителей Украины принимали участие в съемках советских фильмов.
«Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», - сказала Малахова.
Кроме того, поэтесса сообщила, что в студенческие годы она ездила собирать русский фольклор в Ростовскую область, где, по ее словам, она якобы не слышала русской речи, поскольку все говорили на украинском языке.