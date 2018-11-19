На Украине обвинили Россию в присвоении советского кино

Россия «присвоила» себе достижения в области советского кинематографа. Такое заявление сделала украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова.

Выступая на общественном форуме «За украинский язык» она подчеркнула, что «огромное количество» жителей Украины принимали участие в съемках советских фильмов.

«Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», - сказала Малахова.

Кроме того, поэтесса сообщила, что в студенческие годы она ездила собирать русский фольклор в Ростовскую область, где, по ее словам, она якобы не слышала русской речи, поскольку все говорили на украинском языке.