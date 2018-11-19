Состояние Александра Кокорина в СИЗО ухудшилось

Самочувствие футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина ухудшилось. В настоящее время он находится под стражей в СИЗО «Бутырка».

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, в камере спортсмена находятся медикаменты.

«Заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел», - рассказал он.

Мельников подчеркнул, что как к Кокорину, так и ко второму футболисту Павлу Мамаеву регулярно «заходит врач с проверкой», что является «обязательной процедурой».

«Претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет, а я был у всех фигурантов этого дела», - цитирует его издание «Советский спорт».

Ранее стало известно, что Кокорину и Мамаеву ужесточили условия содержания в СИЗО. В частности, игрокам сократили количество спортивных тренировок.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября. В «Бутырку» футболисты угодили после драки, которую устроили в одном из кафе Москвы - спортсмены избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина. Также пострадал от нетрезвых выходок футболистов и водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.