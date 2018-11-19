В санкционный список США по КНДР попал уроженец Московской области

Уроженец подмосковного города Климовск Владлен Амчентцев и его компания попали в санкционный список США по Северной Корее. Об этом сообщает американское Министерство финансов.

В ведомстве считают, что Амчентцев якобы имеет отношение к компании Velmur Management, находящейся с прошлого года под ограничительными мерами со стороны США. Отметим, что в 2017 году Velmur Management и сингапурскую Transatlantic Partners обвинили в поставках нефтепродуктов в КНДР.

По сообщениями Минфина США, Амчентцев якобы консультировал северокорейскую сторону по тому, как обходить американские санкции. В ведомстве также убеждены, что уроженец Московской области вязан с поставками топлива в КНДР в обход запретов со стороны Соединенных Штатов.

Министерство финансов также уточняет, что в настоящий момент Владлен Амчентцев является подданным ЮАР и, скорее всего, сейчас он находится в Сингапуре.