«Больше не миф»: ученые обнаружили «руины» загадочной Атлантиды вблизи Испании

Неоднократно упоминавшаяся в трудах греческого философа Платона таинственная Атлантида вновь оказалась под пристальным взором британских исследователей. На этот раз группа ученых под руководством историка Тима Эйкерса опубликовала результаты работы, согласно которой легендарный остров-государство якобы мог располагаться вблизи берегов испанского города Кадис.

Под пристальным вниманием исследователей оказался национальный парк Доньяна, уточняет издание The Daily Star. Ученые ранее уже выдвигали гипотезу о том, что именно на этой территории якобы и находилась Атлантида.

Причем исследователи верят, что суша столетия назад была так называемым внутренним морем - водоемом, глубоко вдающемся в сушу и сообщающемся с океаном с помощью одного или нескольких проливов.

Согласно преданиям, в Атлантиде был храм Посейдона, а сама гавань была окружена стенами. Наиболее распространенная версия гласит о том, что остров-государство был уничтожен природной стихией - например, цунами. А развалины Атлантиды, уточняет издание, якобы все еще находятся на территории южной части Испании.

Британские ученые уверены, что им удалось обнаружить все сокровища Атлантиды, о которых писал Платон, включая ту самую стену, толщина которой достигает 75 метров.

«Атлантида больше не миф. Это реальность. Мы обнаружили не доказательства существование Атлантиды - мы нашли ее саму», - уверены исследователи.

Ранее всемирно известный блогер Джимми Брайт рассказал о шокирующем открытии: легендарная Атлантида якобы находилась на территории, где в настоящее время расположена пустыня Сахара.