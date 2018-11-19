В Петербурге арестовали экс-ректора аграрного университета за хищение денег

Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего ректора государственного аграрного университета (СПбГАУ), 70-летнего профессора Виктора Ефимова. Он подозревается в хищении средств вуза.

Ефимов пробудет под стражей до 14 декабря текущего года, сообщает в понедельник, 17 ноября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

По версии следствия, в 2011 году Ефимов вынудил проректора подписать госконтракт на выполнение программы развития инновационной структуры учебного заведения. В общей сложности на эти цели из государственного бюджета было выделено 36 миллионов рублей. Перечисленные деньги были похищены.