В России внедрят систему оплаты товаров с помощью номера мобильного

Директор группы компаний «Финтех», в которую входят Центробанк и другие крупнейшие банки, Татьяна Жаркова рассказала, что ассоциация начала работу над внедрением в России возможности оплачивать товары и услуги с помощью номера мобильного телефона. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Нововведение даст возможность россиянам быстро переводить деньги по упрощенной форме.

А разработке участвуют двенадцать банков. Ассоциация прняла решение о том, что ее участники будут платить только потранзакционную фиксированную комиссию, а введение межбанковских комиссий и платы за вступление в платежную систему не планируется. Цена услуг для финансовых организаций в системе быстрых платежей должна быть не более шести рублей за операцию.

Отмечается, что оператором системы быстрых платежей и ее расчетным центром станет Банк России, а в качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания «Национальная система платежных карт». Сама ассоциация «Финтех» координирует проект, представляет площадку для обсуждения с участниками рынка технологических вопросов и клиентского опыта, а также модели внедрения.