В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу

Министерство здравоохранения России, в отличие от Всемирной организации здравоохранения, не поддерживает ввод акциза на колбасные изделия. При этом ведомство не рекомендует россиянам злоупотреблять этой пищей в больших количествах.

«Мы просто желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», - заявила глава Минздрва Вероника Скворцова.

Ранее источники газеты «Известия» писали, что Минздрав одобрил предложение экспертного совета при правительстве о введении налога на продукты переработки красного мяса.

Такие меры были аргументированы тем, что сосиски, колбаса и бекон содержат канцерогены, высокая концентрация которых в организме приводит к образованию злокачественных опухолей. По оценкам экспертов, это неизбежно приведет к подорожанию колбасных изделий примерно на 30%.