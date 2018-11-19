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Путин пообещал ответ США при выходе из ДРСМД

Андрей Аркадьев
21:58 19.11.2018
Глава государства на совещании в Сочи предложил обсудить шаги на случай выхода Соединенных Штатов из договора ДРСМД.
Путин пообещал ответ США при выходе из ДРСМД
Фото: kremlin.ru

Решение Вашингтона о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва не оставит без ответа.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, открывая серию совещаний с руководством Министерства обороны РФ по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, которое проходит в Сочи.

Российский лидер добавил, что наша страна готова вести продолжать вести диалог с американской стороной по этому вопросу.

«Мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью», - подчеркнул глава государства.

Путин также предложил обсудить шаги на случай выхода Соединенных Штатов из договора ДРСМД.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. Это соглашение было заключено между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.

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