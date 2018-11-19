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В результате обстрелов боевиков погибло двое военнослужащих армии Сирии

Алексей Савелов
22:00 19.11.2018
Удары по позициям правительственных сил в квартале научно-исследовательского центра в Алеппо были нанесены со стороны террористов, действующих в Идлибской зоне деэскалации. кроме того, в результате этого обстрела были ранены семеро военнослужащих.
В результате обстрелов боевиков погибло двое военнослужащих армии Сирии
Фото: Edlib Globallookpress

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за минувшие сутки десят раз нарушили режим прекращения огня в провинции Латакия и городе Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в ходе брифинга.

По его словам, в результате обстрела квартала научно-исследовательского центра в Алеппо погибло двое и ранено семеро военнослужащих сирийских вооруженных сил.

Кроме того, там же, в городе Алеппо российские военные провели рабочую встречу с представителем комитета по делам беженцев. В ходе нее был уточнен перечень всего необходимого для подготовки пунктов размещения беженцев к холодному времени года.

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