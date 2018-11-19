Таксист, который ждал забывшую сумку клиентку восемь часов, рассказал о своем поступке

Таксист Карат Тантемишев рассказал «Звезде», почему ждал восемь часов пассажирку, которая забыла в его машине сумку.

Он рассказал, что девушка заказала машину в пять часов утра в аэропорт Шереметьево.

«В Тушино отвез. В 5:30 доехали. Она зашла домой. Я двести метров проехал, смотрю, сумка лежит.Сразу развернулся. Понятно было, что не найти уже.Надо было ждать», - рассказал он.

По словам Карата, в тот момент он ни о чем не думал, кроме того, чтобы отдать сумку. В результате он ждал до двух часов дня.

Тантемишев пояснил, что в приложении, через которое он работает, нельзя было посмотреть номер телефона клиентки, стобы сообщить ей о забытой вещи.

Таксист добавил, что тогда не думал о том, что находится в сумке.

«Я думал, что чужое это. Отдать надо по-любому», - подчеркнул он.

Мужчина рассказал, что позже девушка выбежала из подъезда вся в слезах, обняла его и поблагодарила.

О поступке таксиста стало известно 18 ноября. В благодарность девушка заплатила ему сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки.