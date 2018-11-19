Школьница из Волгоградской области установила рекорд по подтягиваниям

Виктория Горбачева из города Волжский Волгоградской области вошла в Книгу рекордов России. Десятилетней девочки удалось подтянуться на перекладине 31 раз всего за одну минуту.

Вика начала тренироваться пять лет назад. Ребенок ходит в школу спортивной гимнастики олимпийского резерва. Ее следующая цель – попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Родители девочки уже подали заявку на ее участие в номинации по количеству отжиманий от пола за одну минуту.