В Москве прошла конференция к 20-летию МКС

В московском центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла международная научно-практическая конференция «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития», приуроченная к 20-летию создания МКС.

Среди почетных гостей этого форума Герой Советского Союза, Герой России космонавт Сергей Крикалев и американский астронавт Роберт Кабана, которые были в составе первой длительной экспедиции на борту станции.

«Станция уже не просто продлена, а технически проведены исследования на Земле, убедились, что ресурс станции достаточен чтобы летать до 2024 года, и уже приняты решения о совместных работах до 2024 года и уже идут работы для того чтобы подтвердить возможность использовать станцию до 2028 года и может быть дальше.», - рассказал член первого экипажа МКС, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Наша работа на МКС не была бы успешной, если бы не было российско-американской программы "Мир"-"Шаттл", в рамках которой мы научились работать друг с другом единой командой. Вместе с другими членами экипажа МКС мы научились тому, что, если мы работаем вместе, то можем добиться чего угодно», - добавил член первого экипажа МКС Роберт Кабана.

Президент России Владимир Путин направил обращение к участникам конференции. Он отметил, что опыт, полученный при работе Международной космической станции, необходимо использовать для новых исследовательских программ, особенно дальнего космоса и пилотируемых полетов.

По словам российского лидера, МКС стала по-настоящему глобальным проектом, который убедительно доказал, что, несмотря на политические противоречия и экономические трудности, представители разных государств могут эффективно работать вместе и находить компромиссы.