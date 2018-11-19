ЕС предупредил Россию о «принятии мер» из-за ситуации в Азовском море
По словам главы дипломатии ЕС, ЕС в боижайшее время планирует принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.
Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress
Евросоюз планирует в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, для решения этого вопроса будет вестись работа со странами-членами и институтами ЕС.
Могерини рассказала, что главы МИД стран ЕС обсуждали этот вопрос во время прошедшей встречи.
Дипломат отметила, что таким образом Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.