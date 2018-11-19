Путин заявил о необходимости сбалансированного развития армии и флота

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в понедельник, 19 ноября, что наша страна должна обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, в тоже время не втягиваясь в новую гонку вооружений.

С таким заявлением глава государства выступил на совещании с руководством Министерства обороны РФ по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, которое проходит в Сочи.

Российский лидер отметил, что совершенствование подготовки войск, перевооружение армии и воспитательная работа являются приоритетными направлениями.

В ходе совещания по развитию Вооруженных сил, обсуждались шаги России, связанные с возможным выходом США из договора РСМД.

«Решение Соединенных Штатов о выходе из этого договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», - рассказал президент.

Путин также констатировал ухудшение обстановки в мире, в том числе на Северокорейском полуострове, на Ближнем востоке и в зоне конфликта на юго-востоке Украины.