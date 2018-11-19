Рогозин рассказал о жизни дышавшей под водой таксы

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о том, как живет такса, которая в 2017 году участвовала в эксперименте с дыханием под водой.

По его словам, собака жива.

«Дай бог всем так жить, как живет она»,- сообщил он на пресс-конференции в Москве.

В прошлом году Рогозин показал сербскому президенту Александру Вучичу разработку российских ученых – проект жидкостного дыхания на примере живой таксы. Он отметил, что эксперимент проводится для создания технологий спасения людей.

Позже Рогозин забрал себе собаку.