Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков на плато Ас-Сафа
Территорию, расположенную на границе провинций Сувейда и Дамаск, долгое время удерживали боевики «ИГИЛ»*.
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua, Globallookpress
Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в районе вулканического плато Ас-Сафа на границе провинций Сувейда и Дамаск.
В ходе освобождения территории от джихадистов правительственные силы задействовали самые мощные реактивные установки залпового огня. Было уничтожено большое количество террористов, среди ликвидированных - главарь ИГИЛ* по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.
Стоит отметить, что эта территория в течение длительного времени находилась под контролем боевиков террористической организации «ИГИЛ»*.
*Запрещена на территории России.