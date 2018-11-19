Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков на плато Ас-Сафа

Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в районе вулканического плато Ас-Сафа на границе провинций Сувейда и Дамаск.

В ходе освобождения территории от джихадистов правительственные силы задействовали самые мощные реактивные установки залпового огня. Было уничтожено большое количество террористов, среди ликвидированных - главарь ИГИЛ* по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.

Стоит отметить, что эта территория в течение длительного времени находилась под контролем боевиков террористической организации «ИГИЛ»*.

*Запрещена на территории России.