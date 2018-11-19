Постпред при ОЗХО допустил выход России из организации

Россия выступает против увеличения взносов в бюджет Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил 19 ноября постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, выступая на 23-й Конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия.

«Предлагаем вернуться к редакции программы бюджета на 2019 год от 6 июля», - заявил он.

Постпред также добавил, что Москва рассматривает все варианты относительно своего членства в ОЗХО, однако отметил, что в этом вопросе не стоит забегать вперед.

Шульгин уточнил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ряд других стран не считают необходимым наделять ОЗХО правом атрибуции.

Решение ОЗХО об атрибуции приняли в июне текущего года. Речь идет о наделении организации правом определять виновных в применении отравляющих веществ, чего, по мнению Шульгина, не должно быть.