Рогозин заявил о совместной с NASA разработке концепта окололунной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская корпорация вместе с NASA проработает концепт окололунной станции с учетом полноценного участия России.

Также он сообщил, что госкомиссия одобрила решение провести пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» 3 декабря.

По его словам, NASA провело независимое расследование аварии «Союза-ФГ» и подтвердило результаты российского расследования.

Рогозин добавил, что Роскосмос уверен в предстоящем пилотируемом запуске корябля «Союз МС-11».