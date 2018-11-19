В Сербии заявили о готовности подключится к «Турецкому потоку»

Министр энергетики Сербии Александр Антич заявил, что Белград готов подключится к газопроводу «Турецкий поток».

«Реализация проекта "Турецкий поток" будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы», - цитирует пресс-служба минэнерго заявление Антича после встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Также Антич отметил, что газопровод будет играть значительную роль для региона в целом, так как он откроет возможность развития газификации и газовой экономики для Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» будет способствовать экономическому развитию стран Черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.