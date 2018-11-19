«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать информацию с данными о себе, которые хранятся на серверах социальной сети. Функция работает в тестовом режиме.

Любой желающий может запросить такую информацию и получить архив с личной перепиской, фотографиями, денежными переводами, поставленными лайками, историей изменения своей страницы, сообщил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

«Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте"», - написал он.

Данные отправляются по запросу пользователя в zip-архиве. Открыть его можно с помощью персонального ключа OpenPGP. Запросить информацию - в разделе «Защита данных».