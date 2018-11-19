Киев посетовал на предложенные ВСУ списанные американские фрегаты

США предложили Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в эфире Пятого канала.

По его словам, два судна были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах.

В настоящий момент Военно-морские силы Украины рассматривают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. Воронченко рассказал, что их эксплуатация ежегодно обходится примерно в 25 миллионов долларов.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Украина может получить американские фрегаты в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемых военной техники и имущества.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов. Они до сих пор служат в ВМС ряда стран, например Турции, Австралии и Египта.