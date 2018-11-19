Киев пригрозил выйти из организации в случае назначения россиянина главой Интерпола

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков устроил истерику в Сети по поводу возможного назначения россиянина на пост президента Интерпола. Главный киевский правоохранитель заявил, что его страна в этом случае приостановит членство в международной организации. Об этом он крайне эмоционально написал на своей странице в Twitter.

«Возможное председательство РФ в Интерполе является абсурдным и противоречит духу и целям организации. Если наши аргументы и мнение других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в организации», - возмутился министр.

Аваков уверен, что руководящие позиции в Интерполе Россия будет использовать якобы для преследования своих политических оппонентов. Впрочем комментаторы мгновенно указали Авакову на его собственные связи с криминалом и посоветовали не делатья громких заявлений.

Очередные выборы нового главы руководителя Международной организации уголовной полиции должны состояться 21 ноября. Должность стала вакантной после задержания нынешнего руководителя организации по обвинению в коррупции.

Одним из претендентов на пост является россиянин Александр Прокопчук. Сейчас он занимает должность вице-президента Интерпола.