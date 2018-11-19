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«Победителей не будет» - Медведев высказался о мировой торговой войне

Андрей Аркадьев
18:12 19.11.2018
Глава российского правительства заявил, что впервые за несколько лет участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию.
Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Ханое подвел итоги своего визита во Вьетнам и саммита АТЭС в Папуа - Новой Гвинее. Глава российского правительства заявил, что из-за торговых войн саммит впервые за четверть века завершился без итоговой декларации.

По словам премьера, США своими решениями ставят под удар всю мировую торговую систему. Медведев добавил, что торговая война идет давно, но в конечном счете победителем из нее никто не выйдет.

«Она развернулась, она идет. И мы являемся свидетелями того, что эта война приносит плоды  тем или иным странам, которые пытаются навязывать свой курс, с другой стороны, приносит издержки в торговле, потому что, как и в любой войне, подобного рода победителей здесь не будет», - считает глава правительства.

В рамках визита в Ханой Медведев провел переговоры с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, а также с президентом страны, главой парламента и генсеком ЦК Вьетнамской коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом. Участники встречи говорили о проектах в торговле, промышленности, энергетике и о гуманитарных проектах, учитывая, что наступающий 2019 год объявлен перекрестным годом двух стран. Премьер также возложил венки к памятнику павшим героям и к мавзолею Хо Ши Мина.

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