Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ рассказал, что правительство страны воздействует на держателей действительных индивидуальных лицензий на поставку вооружений в Саудовскую Аравию, из-за чего в данный момент экспорт между двумя государствами отсутствует.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия прекратит поставку оружия в Саудовскую Аравию, пока убийство журналиста Джамаля Хашогги не будет полностью расследовано.

Позже министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил в Брюсселе, что Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданных, которые, возможно, причастны к убийству Хашогги.

Напомним, журналист пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание саудовского Генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашогги мертв. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство обозревателя преднамеренное, его тело было расчленено и уничтожено после удушения.

По делу об убийстве журналиста был задержан 21 человек. Для пятерых из них Генпрокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.