В России будет создан совет, отвечающий за госполитику в сфере защиты семьи

Президент России Владимир Путин распорядился создать Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Согласно тексту указа, данное решение было принято, в частности, в целях «реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и подготовки предложений президенту РФ по ее совершенствованию». Совет возглавит председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,