В доме Романовых отреагировали на выпуск пирожных с лицами членов царской семьи

Представители династии Романовых не видят ничего кощунственного в изображении Николая II и расстрелянных членов царской семьи на кондитерских изделиях, если портреты не сопровождаются издевательскими надписями.

«Само по себе изображение государей, святых и героев на различных упаковках или, например, на кондитерских изделиях не предосудительно», - считает советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич.

Он отметил, что до Октябрьской революции 1917 года в России часто изображали русских царей, князей, известных государственных деятелей на упаковках, а также на различных предметах обихода.

«Были, например, штофы для водки в виде бюстов императоров и великих князей», - приводит РИА Новости слова Пилькевича.

Ранее в Тюмени в рамках гастрономического фестиваля прошел «Большой десертный бал». Один из кондитеров представил десерт «Большой императорский маршрут», а также пирожные с изображением Николая II и его семейства. Другой участник фестиваля угостил гостей съедобным царским поездом. Кондитерский проект был посвящен 100-летию со дня расстрела царской семьи.