В Тульской области внезапно ожила «умершая» пациентка

В Тульской области пожилая женщина неожиданно «воскресла» в морге, куда ее доставили из собственного дома. Инцидент произошел в Щекинском районе. Восьмидесятивосьмилетняя бабушка почувствовала себя плохо.

Родственники вызвали неотложку, врачи которой констатировали смерть пенсионерки. Она не дышала, пульс не прощупывался. Полицейские, которые также были вызваны на место происшествия, произвели его осмотр и составили протокол.

По словам очевидцев, спустя три часа медики вернули «ожившую» пациентку. Она внезапно пришла в сознание в морге. Родственникам объяснили, что пожилая женщина перенесла клиническую смерть. Сама она практически ничего не помнит.

Прокуратура Тульской области проводит проверку, чтобы дать оценку профессиональным действиям медиков и сотрудников полиции.