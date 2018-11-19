Путин рассказал о вкладе «Турецкого потока» в экономическое развитие стран Черноморского региона

Президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» будет способствовать экономическому развитию стран Черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе. Об этом он заявил 19 ноября во время церемонии окончания строительства морского участка трубопровода.

Российский лидер рассказал, что в реализации объекта применялись самая современная техника и новейшие технологические решения. Газопровод соответствует наиболее строгим экологическим стандартам и нормам.

Президент подчеркнул, что Москва давно успешно сотрудничает с Турцией. Например, запущенный 13 лет назад «Голубой поток» обеспечивает более половины поставок российского газа на турецкий рынок. Он подчеркнул, что Россия уже зарекомендовала себя как надежный поставщик природного газа.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду на укладку последней секции морской части «Турецкого потока».