СМИ: найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой

Найденная на территории Румынии картина кисти Пабло Пикассо «Голова арлекина» оказалась подделкой.

Об этом сообщила писательница Мира Фетику, которая накануне, 18 ноября, вместе с журналистом Франком Вестерманом нашла экспонат в лесу уезда Тулча, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mediafax.

Фетику утверждает, что около десяти дней назад она получила электронное письмо с информацией о местонахождении картины. Правоохранительные органы начали расследование по этому делу.

В октябре 2012 года воры вынесли из музея «Кюнстхал» в Нидерландах «Голову арлекина» художника Пабло Пикассо, а вместе с ней «Читающую девочку» Анри Матисса, «Мост Ватерлоо» и «Мост Чаринг-Кросс» Клода Моне, «Женщину перед открытым окном» Поля Гогена, «Автопортрет» Мейера де Хана и «Женщину с закрытыми глазами» Люсьена Фрейда.