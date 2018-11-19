В Петербурге автомобиль сбил солиста «Поющих гитар» и его жену
Инцидент произошел на проспекте Просвещения вечером 18 ноября. Полиция разыскивает виновника происшествия.
Фото: Валерий Ступаченко и Те Самые Поющие, VK
Солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль. Сейчас полиция разыскивает виновника происшествия. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил продюсер коллектива Сергей Дронов.
Авария произошла на пешеходном переходе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге вечером 18 ноября. Водитель скрылся с места происшествия.
В данный момент музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Его супруга получила травмы средней степени тяжести.