В Петербурге автомобиль сбил солиста «Поющих гитар» и его жену

Солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль. Сейчас полиция разыскивает виновника происшествия. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил продюсер коллектива Сергей Дронов.

Авария произошла на пешеходном переходе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге вечером 18 ноября. Водитель скрылся с места происшествия.

В данный момент музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Его супруга получила травмы средней степени тяжести.