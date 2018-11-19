Водитель смог спастись из горящей машины в последние секунды: видео

Самые суровые люди живут вовсе не в Челябинске. К такому выводу приходишь после просмотра видео, которое было снято очевидцами в одном из владимирских дворов.

Утром там вспыхнул автомобиль марки BMW. С каждой минутой иномарка разгоралась все сильнее. При этом владелец сидел за рулем горящего авто.

Очевидцы видели это и, как ни странно, вместо того чтобы попытаться спасти его, продолжили снимать. Как выяснилось позже, автолюбитель был пьян. Спустя несколько минут, собрав последние силы, он сумел покинуть горящий салон.

На место происшествия прибыли пожарные, которые смогли погасить пламя. О состоянии владельца BMW ничего не сообщается. МЧС устанавливает причины случившегося.