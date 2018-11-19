Медведев утвердил максимальный размер пособия по безработице

Минимальный размер пособия по безработице в следующем году составит 1,5 тысячи рублей, максимальный - восемь тысяч рублей.

Соответствующее постановление о помощи гражданам, признанных безработными, подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для неработающих людей предпенсионного возраста минимальный размер денежных выплат составит также 1,5 тысячи рублей, максимальный - 11 280 рублей.

В настоящее время минимальная величина пособия по безработице равна 850 рублям, а максимальная - 4900 рублям. Указанные величины пособия по безработице были установлены в 2009 году и с тех пор не повышались.