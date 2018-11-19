Москвич попытался сжечь консьержку, не пустившую его в подъезд

В Москве задержан пьяный мужчина, который пытался сжечь консьержку. Конфликт между нетрезвым визитером и дежурной по подъезду разгорелся после того, как женщина отказалась пропускать пьяного дебошира. Тот намеревался навестить свою подругу.

Спустя какое-то время мужчина все же проник в подъезд, но уже с другой целью. Креслом он подпер дверь в служебное помещение и попытался поджечь его. Все действия злоумышленника попали на кадры камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.

Женщина хотя и получила ожоги, но все-таки сумела выбраться из горящего помещения и вызвать полицию. Тридцативосьмилетний пьяный пироман задержан. Следствие настаивает на его аресте, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».