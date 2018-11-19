В Роскосмосе рассказали, когда россияне высадятся на Луну
Генконструктор пилотируемых систем рассказал, что у России уже есть проект своей окололунной станции.
Фото: Danita Delimont.com Steve Terrill Jaynes Gallery Globallookpress
Первая высадка российских космонавтов на Луну с миссией на две недели планируется после 2030 года. Об этом было объявлено в ходе тематической дискуссии в рамках Международной научно-практической конференции «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития». Мероприятие приурочено к 20-летию МКС.
Генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин рассказал, что Россия уже создала концепцию своей окололунной станции.