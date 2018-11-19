В Кремле прокомментировали новые обвинения в адрес Браудера

Новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера не связано с международной ситуацией и «делом Скрипалей».

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, существует ли параллель между новыми обвинениями в отношении финансиста и инцидентом в Солсбери.

«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», - подчеркнул представитель Кремля.

Помощник главы государства также указал на то, что российские следователи делятся результатами расследования с коллегами из-за рубежа, однако не всегда получают адекватную реакцию.

Напомним, в понедельник, 19 ноября, Генпрокуратура РФ сообщила, что в отношении Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело. Ему вменяются создание преступного сообщества и руководство им, наказание за которые предусматриваются по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса РФ.