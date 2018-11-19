Путин и Эрдоган отдали команду на укладку последней секции морской части «Турецкого потока»

Во время торжественной церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока» президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода.

По словам Путина, он не сомневается в том, что цель в 100 миллиардов долларов товарооборота с Турцией будет достигнута.

Кроме того, российский лидер отметил, что этот проект показал эффективность взаимодействия с Турцией в решении самых сложных проблем.

Как сказал президент России, он рассчитывает на то, что укладка сухопутной части «Турецкого потока» будет вестись теми же ударными темпами, что и морская, и завершится до конца 2019 года.

Также Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за политическую волю и мужество в реализации «Турецкого потока».

«Без доверия такие проекты не могут быть реализованы», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком природного газа.