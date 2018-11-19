В Закарпатье протестующие перекрыли трассу с требованием снизить тарифы на газ

Местные жители перекрыли трассу Киев - Чоп в Закарпатской области Украины с требованием снижения тарифов на газ. В протестной акции возле автомобильной станции «Нижние ворота» участвуют около 100 человек.

Активисты также требуют снизить цены на топливо и упростить растаможивание машин с европейскими номерами. Протестующие даже не пропустили спецмашину электриков, из-за чего без электричества рискуют остаться треть жителей Закарпатья, пишет «112 Украина».

Двадцатого ноября автовладельцы планируют провести всеукраинскую акцию протеста против увеличения таможенных платежей.

Власти Украины с 1 ноября по требованию Международного валютного фонда подняли для своего населения тарифы на газ на 23,5%. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.