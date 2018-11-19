В Испании из-за наводнения объявили погодную тревогу

Сразу в 12 провинциях Испании объявлена погодная тревога. Самая сложная ситуация в Валенсии и Аликанте, где уровень опасности поднят до самого высокого - «красного». Затоплены городские улицы, на дорогах коллапс. Движение общественного транспорта полностью прекращено.

Туристы, отдыхающие на острове Ла-Пальма, успели снять момент начала наводнения. Вода за секунды заполнила все пространство и поднялась до окон первых этажей. А на Тенерифе гигантские волны смыли балконы с прибрежных гостиниц.

Серьезно пострадал город Малага, в котором из-за удара молнии загорелась крыша одного из жилых домов. Потоки воды снесли несколько уличных кафе. Стихия унесла жизнь одного человека. Также без вести пропал рыбак.