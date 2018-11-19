Гендиректора Renault и Nissan задержали в Японии по подозрению в финансовых махинациях

В Японии арестован руководитель Renault и Nissan Карлос Гон. Высокопоставленного менеджера подозревают в финансовых нарушениях. Гон задержан в рамках разбирательств об искажении сведений о размере выплат для уклонения от налогов. Кроме того, задержанный использовал активы компании в личных целях, сообщается в официальном пресс-релизе Nissan.

Основанием для ареста послужила внутренняя проверка автоконцерна. В ходе аудита удалось обнаружить признаки нецелевого расходования средств и умышленное занижение Гоном денежных выплат.

На ближайшем совете директоров будет решен вопрос об отставке Карлоса Гона с поста. Вместе с ним кресла лишится Грег Келли. По версии следствия, он был замешан в финансовых махинациях.

На фоне скандала акции французского автомобильного концерна Renault рухнули на 15%. Карлос Гон некогда занимал пост председателя совета директоров «АвтоВАЗа».